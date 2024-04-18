女演員被爆「親弟涉女子墜樓案」IG關留言 公司回應：確認中

韓國一月發生一起20多歲女子墜樓身亡的案件，而據韓媒《OSEN》報導，一名女演員的弟弟疑捲入該案，死者家屬控訴至今男方未道歉，盼司法還公道。而女演員目前已將社群狀況改為無法留言，其經紀公司對此則回應「確認中」。

據韓媒《OSEN》報導，自稱為死者家屬的發文者要求司法還公道，表示死者生前遭前男友多次跟蹤、發訊息騷擾、威脅，男子甚至半夜瘋狂按門鈴敲門，導致死者生前有極大精神壓力，感到痛苦。

此外，家屬指出男方在警方調查過程中說詞前後不一致，最初男方說與死者發生爭執後就離開了，後來看到女方墜樓馬上報警，但監視器畫面卻顯示男方是在女子墜樓後才拿著女方物品離開，而且是事件發生後10分鐘才報警，由於證據確鑿，男方才改口稱事件發生當下「和女方在一起」。

該案件目前仍在調查中，家屬痛心表示，即便有證據，男子仍否認指控，毫無後悔要道歉之意，並稱男子社交媒體上狀態良好，男子姊姊也正常過生活，「還在拍電視劇」，引起討論。

雖然在媒體上並未公開男子姊姊身分，但已有「XXX弟弟」之類的詞引起熱論，被指為男子姊姊的女演員目前已將Instagram改為無法留言，公司則表示「確認中」，不過有網友表示女演員本人並未犯案，提醒即便該男真的犯案，也別因此波及家人。

而據《OSEN》報導，該男子8日被依特殊威脅罪、違反跟踪犯罪處罰法等罪名逮捕並遭到起訴，將於5月1日首次開庭。

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