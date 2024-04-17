Lulu出席活動爆衝突！場面陷混亂推擠怒吼

Lulu(黃路梓茵)先前在社群發文，對恩師黃子佼事件首次表態，坦言自己心碎一地，但錯了就是錯了，該受到嚴厲懲罰，她今出席運動鞋品牌活動，記者會她全程保持微笑，表現敬業，但媒體到場才得知她不受訪，活動結束後她在工作人員護送下離開，媒體蜂擁而上，一度爆發衝突，場面陷入混亂。

Lulu和蔡凡熙出席同場活動，不過黃子佼事件持續延燒，媒體焦點都在Lulu身上，公關在場不斷強調藝人只接受活動主持人提問，而在活動結束後，媒體只能圍堵Lulu，Lulu面對「有和黃子佼聯絡嗎？」、「對兒少法是什麼看法」、「聽說吳宗憲很生氣，妳怎麼看」等問題，只能選擇沉默，中間有攝影記者被踩掉鞋子，忍不住大吼「可以先停下來嗎」，氣氛火爆，而品牌的處理態度也引發媒體不滿，認為藝人若不受訪，事前可以先註明，媒體也不用白跑一趟，據悉拒訪並非Lulu本意，但活動非她主導，讓她有苦難言。

活動現場場面混亂。記者王聰賢／攝影

活動現場場面混亂。記者王聰賢／攝影

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