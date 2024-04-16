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王晶批梁朝偉「演技過火」不配拿影帝：應宣布不再領奬
影帝梁朝偉近日以電影《金手指》拿下第6座香港金像獎影帝，不過典禮後導演王晶卻在微博上發表看法，直言偉仔不配拿影帝。
昨（15）日王晶在微博發文，透露與好友出席頒獎典禮，直言「多年來我一直支持，即使自己從未提名，但仍非常擁護香港這獨樹一幟的電影盛會」。他接著誇讚起本屆得獎者，話鋒一轉卻稱梁朝偉不配拿影帝，「反而《金手指》絕不是梁朝偉最佳演出，有點過火，比色戒，2046的內歛相差很遠」，他還建議梁朝偉應該效法當年的譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，將機會留給年輕一代。
王晶的發文一出，引來網友們熱議，「道德綁架就不對了，領不領獎都是人家的權利，憑實力得來的，為什麼不要？」、「香港演員現在斷層分常嚴重」、「梁朝偉現在已不需要金像獎，但現在的金像獎很需要梁朝偉」、「願景是好的，但這樣說不太地道，可以私下跟梁說，不應該公開教人做事。」、「我要是年輕人，我要自己爭取認可，而不是靠前輩讓」；不過也有網認為王晶一番話相當有理，「王晶明顯考慮到香港本土電影後繼無人了想給後面的留路」、「確實，梁朝偉已經不需要金像獎證明自己，而且《金手指》也不算是好片，多給新人機會也好」。
事實上，梁朝偉在香港金像獎光是影帝就有過12次提名，其中以《重慶森林》、《春光乍洩」、《花樣年華》、《無間道》和《2046》奪獎，今年再以《金手指》拿獎，也是相隔19年後再度封帝，創下紀錄。
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