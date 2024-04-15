小學生寒假作業丟巴黎廁所？千萬網紅認「自導自演」超慘下場曝光

大陸知名網紅「Thurman貓一杯」在各平台累計吸引超過3,000萬粉絲，她在年初因拍攝影片「秦朗巴黎丟作業」人氣引發關注，不過近來卻被中國警方發現影片造假，事後她出面道歉，社群平台立刻遭到禁言，最後更遭官方封鎖所有社交平台。

「Thurman貓一杯」在抖音平台有近2千萬人追蹤，年初發布影片宣稱在巴黎廁所撿到「一年八班秦朗」寒假作業本，她還特地將作業本帶回大陸，並協尋失主，隨後還曬出已與秦朗媽媽聯絡上的相關紀錄，奇葩的經過在各個社群平台登上熱搜。

接著，「秦朗巴黎丟寒假作業」不斷發酵，出現自稱「秦朗老師」、「秦朗舅舅」的網友留言，甚至有一名「秦朗舅舅」開啟直播，吸引粉絲觀看，但該網友於2月19日，承認自己是為了流量造假，帳號也被封禁。

4月13日，「Thurman貓一杯」造假消息一出，「Thurman貓一杯」才在社群平台發影片道歉，道歉影片發布後，她的所有社群平台立刻遭官方禁言。

綜合陸媒報導，江蘇公安近日發布消息，指出「Thurman貓一杯」編造造假的網路謠言。警方調查了符合「秦朗」年齡的小學生出境紀錄，發現沒有任何相符的出境紀錄；經調查後發現，「Thurman貓一杯」與其與同事為吸粉引流，共同策劃、編造的系列腳本，不僅網購寒假作業本，還與同事手機自拍、偽造聊天紀錄與製作相關影片。因涉嫌傳播網路謠言，大陸公安已對涉事相關人處已行政處分，並全面封鎖「Thurman貓一杯」的相關社群平台。

大陸網紅「Thurman貓一杯」農曆年初拍攝「秦朗巴黎丟作業」影片，經警方查證後發現是造假，而她的所有社群平台已遭封殺。 圖/摘自微博

大陸網紅「Thurman貓一杯」出面道歉。 圖/摘自微博

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