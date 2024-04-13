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葛斯齊爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？要大家別再問 稱交叉比對舊聞便知
黃子佼於偷拍網站購買性影像，其中7部涉及未成年，遭緩起訴，各界撻伐，之後又爆出企業家二代控訴他性侵，性醜聞風暴持續燒。而狗仔葛斯齊近期直播時也談到黃子佼事件，還爆料「有更過份的藝人」。
葛斯齊最近直播，黃子佼時直言「做了一個很嚴重的錯誤」，但他又稱「比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的。」葛斯齊未指名道姓，但他沒曝光的人中有些是他曾經暗指過的，卻仍舊不道歉，躲在後面且如今還過的好好的。
葛斯齊頻頻向那「更可惡的人」喊話，直罵「天地不容」，他還透露曾在路上遇過對方，對方沒給他好臉色、考量對方身體狀況所以沒戳破，而他未點名所指何人，讓網友直言：「不要光說，有種名字公佈出來」、「講那麼多…有證據就拿出來爆一爆」、「有講跟沒講一樣」、「有種全部都爆」。
而葛斯齊12日於個人臉書發文，直呼：「朋友，記者同業們，不要再私訊問我是誰了！」，他表示大家可以交叉過去比對過往報導，也就差不多水落石出了。他解釋「要點名，就必須受害人親自站出來，並實質上的說法」，並強調自己不會被錢擺平。葛斯齊最後坦言：「每次處理爆料搞到最後，莫名被和諧、烏煙瘴氣、法律責任也是我擔，我又要保護消息來源，出庭又要我把證人交出去，這事我幹不下去！」
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