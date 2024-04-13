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德州媽媽喊話黃子佼自首 嘆「邪惡罪行沒留下證據」讓人無力：那更加的精心設計

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
黃子佼。圖／本報資料照
黃子佼。圖／本報資料照

黃子佼性醜聞爆不停，去年捲 #MeToo 風暴被控性騷，近期爆出購買遭偷拍性影像且涉及未成年，隨後K小姐控訴性侵，各界撻伐，而其中參與發起連署兒少修法的網紅「德州媽媽」12日透露已有數名受害人組群組、找到了律師公道要向黃子佼討公道，而13日德州媽媽再曝「聯絡到立法委員范雲也願意幫忙」。

德州媽媽13日早晨發文，表示立委范雲也願提供協助，「無論是婦女團體的支持、諮商、法律或任何其他協助都可以找她！」

德州媽媽嘆「掃黃行動我遇到了其他很傷心的事。最讓人無力的，是那些最邪惡的罪行，是沒有留下證據的，因為那更加的精心設計。」她喊話黃子佼自首，直說：「如果你真有悔意，就出來坦承你多年來樁樁件件的骯髒事，主動坦承才是真的懺悔，你現在唯一能做對的事就是自首。」

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