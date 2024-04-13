基努李維被爆要婚了！與藝術家女友認定「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮
據週刊《In Touch》11日報導，好萊塢男神基努李維（Keanu Reeves）要結婚了。
據報，基努李維與交往5年的藝術家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）將於其位於好萊塢，價值800萬美元（約2億5千萬台幣）的豪宅舉辦庭院婚禮。知情人士透露，這對情侶想要一場低調、簡單儀式的婚禮，自家後院是他們最完美的選擇。而婚禮賓客會是與這對情侶最親密的家人與朋友，曾和基努李維搭檔演出《阿比和阿弟的冒險》的男星艾力克斯溫特（Alexander Winter）據悉也在賓客名單內。
知情人士表示，基努李維與亞莉珊卓由多年好友昇華為戀人，認定彼此為靈魂伴侶，兩人喜歡一起談論藝術與音樂。亞莉珊卓曾讚基努李維「很善良、很努力、很有創造力」，基努李維則欣賞亞莉珊卓著重於聚光燈以外的生活、腳踏實地，與基努李維繫外低調的生活方式相當契合。
基努李維過往戀情讓人心碎，他於1998年與女星珍妮佛賽姆（Jennifer Syme）交往，但兩人的女兒不幸夭折，他們經歷短暫分手又復合，2001年珍妮佛卻因車禍喪命，葬禮上基努李維還親自擔任女友的抬棺人。
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