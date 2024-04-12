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Joeman脫口秀提「前女友看他講課」遭打臉 女方再爆他：情緒不穩到動手

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Joeman。圖／截自IG／joemanweng
Joeman。圖／截自IG／joemanweng

網紅Joeman日前上百靈果脫口秀，聊到前女友曾去看他的課程，Joeman還親自分享到臉書宣傳，但影片曝光才一天，就遭「前女友」發聲打臉，隨後該宣傳貼文就被刪了。

Joeman在影片中聊到過往去百靈果節目不敢亂講話，一是當時他在宣傳房地產課程，二來是他當時看到大學時期的女友就坐在台下，甚至還有對到眼，跟著便聊到兩人往事，Joeman則表示當時個性不合頻吵架，也分分合合了很多次，最後因女方出國而分開。被問及有無劈腿時，Joeman直呼「沒有沒有」，坦言當時自己情緒超不穩定，暴走時就容易亂講話，現在再談戀愛已有進步。

不過影片公開後，一名自稱是「大學時期前女友」的網友留言打臉他說法，直言「沒有去現場看過Joeman宣傳房地產課程」，認為Joeman應該是認錯人，她還嗆Joeman「假人設，太噁了」。而有人直問是否當初分手分得很難看？女方則回「情緒不穩到動手打女生的Joeman你看過嗎？」表示都是分手時幾年還被拿來當脫口秀話題，而是還是虛構的故事，直罵：「太噁心了」。

隨後「大學時期前女友」留言不久後，該貼文就被刪除，但有網友截圖分享至Dcard，引起熱論。有人表示「可能看錯人？」、「不意外阿」、「Joe是要翻車」，而有網友打臉帳號為假帳號？女方也回應「這不是假帳號」。還有網友直罵「打人就是爛」，希望Joeman可以出面說明，而截至目前為止，Joeman尚未對此回應。

「前女友」留言打臉Joeman，還爆料他曾動手。圖／截自Dcard
「前女友」留言打臉Joeman，還爆料他曾動手。圖／截自Dcard

「前女友」留言打臉Joeman，還爆料他曾動手。圖／截自Dcard
「前女友」留言打臉Joeman，還爆料他曾動手。圖／截自Dcard

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