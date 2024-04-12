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偷拍未成年是謀殺下一代！郭彥均公開「給女兒信」逼哭上萬網友

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郭彥均公開給女兒的信，吸引逾1.6萬粉絲按讚。 圖/摘自臉書
郭彥均公開給女兒的信，吸引逾1.6萬粉絲按讚。 圖/摘自臉書

黃子佼持有未成年偷拍片和性騷一事，連日來被各界撻伐。對此，育有1女的郭彥均近日則寫了一封給女兒的信，內容引來逾1萬多位網友按讚支持。

郭彥均近日寫了一封給女兒的信，信中先是坦言有時夫妻倆對女兒的管教比較嚴厲，他則解釋那是因為有些事情除了父母外沒人會教導，「我們希望妳可以比我們優秀」，而目前女兒的幸福是父母能給予的，但也希望女兒長大後能繼續給自己幸福。他直言，長大後的幸福需要很多條件，因此才會在女兒年幼時先建立好規矩、習慣，才能讓女兒長大後能駕馭好自己，強調「妳可以隨性，但是個性和習慣真的很重要」。

他坦言，夫妻倆不喜歡對女兒嚴厲，因為每每嚴厲對待女兒家中氣氛就會改變。他無奈感慨，長大的過程好像就是會這樣，「長大後妳會知道沒有人比我跟媽媽還要愛妳，這種愛是比愛自己還要愛的愛」。

發文一出，引來逾1.6萬網有按讚，還有身為家長的網友在底下留言，大讚郭彥均說出了自己的心聲，「謝謝彥均道出現在大部分父母的心聲」、「小孩很委屈，家長很無奈，但這就是成長必經過程呀！我們家也每天都在上演！」、「當爸媽兇完之後的自責是心疼又難過」、「偶爾兇一下是必要的，這樣才能較快的調整小朋友的方向」、「前輩跟我說：養育孩子像打怪一樣，過了一關還有下一關！煩惱不完！我們都要加油！」、「唉！我又要噴淚了....同感同感同感。你們我們遭遇同樣的事！」、「為人父母心，很矛盾....」。

事實上，郭彥均6日還發文公開譴責拍攝、持有未成年性影片的事件。他難過表示：「你們這些大人，知道孩子的心有多珍貴嗎？你們做的一切足以摧毀她們的童年，請問誰還得起被摧毀的童年？她們的一生如何重建？她們遭遇的一切所要承受的一切，是一種只要呼吸都能感受到的痛苦，對受害者來說同等於是『無期徒刑』」強調別再傷害孩子，這是謀殺下一代的行為，並語重心長地說：「如果你沒有孩子至少你也有過童年，為童年發聲真的除了痛恨還是痛恨…」。

郭彥均公開給女兒的信，吸引逾1.6萬粉絲按讚。 圖/摘自臉書
郭彥均公開給女兒的信，吸引逾1.6萬粉絲按讚。 圖/摘自臉書

郭彥均6日還發文公開譴責拍攝、持有未成年性影片的事件。 圖/摘自臉書
郭彥均6日還發文公開譴責拍攝、持有未成年性影片的事件。 圖/摘自臉書

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