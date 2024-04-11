張信哲海砸超過4.5億！登杜拜第一人時間曝光
張信哲「未來式」世界巡演再度升級成為終極版，軟、硬體初估造價超過1億人民幣（約4.5億台幣），20日於上海體育場起跑，首場完售加場又賣光光，他以「一張票一世情」一語道盡內心激動，「感謝上海場16萬顆心，與我緊緊相繫。愛你們唷！」
細數張信哲「未來式」蛻變史，歷時6年、2度升級，1.0的萬人室內版率先登場，接著升級為2.0三萬人起跳的戶外版，直至蛻變為終極版的數萬人超級地標版。他20日在上海體育場連唱2天，共計吸引16萬人同歡，他不忘力薦為巡演量身打造的新書「未來是」，強調可將各站票根、登機證都收藏在這本萬用書裡，「甚至可以把不同場次的紙花或神秘禮物都可以收藏進來，變成『未來式』大圖鑑喔！」
另外，他也遠赴杜拜拍攝「未來式」 終極版世界巡演前導片，化身時空旅人佇立狂風黃沙，短短10秒鐘氣勢磅礡，先前杜拜站受極端氣候冰雹和暴雨影響延期，他宣布時間為6月9日，欣慰表示：「原定的行程被打亂了沒有關係，『安全』永遠是一場演出最重要的事，謝謝大家為我留下了時間，我會帶上最精彩的演出回來。」
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