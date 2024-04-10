快訊

統神哭了…衛生紙屑黏眼角！母勸世被遷怒罵「滾」 網友傻眼

美3月CPI年增幅高預期！道瓊期指跌逾300點 美債殖利率升破4.5％

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

歪哥不解「為什麼針對小燕姊」 談黃子佼：個人造業個人擔

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
歪哥張永正談小燕姊捲黃子佼風暴。圖／本報資料照
歪哥張永正談小燕姊捲黃子佼風暴。圖／本報資料照

黃子佼於偷拍網站購買性影像，其中7部為未成年，觸法遭判緩起訴，外界痛批黃子佼。而綜藝教母張小燕黃子佼有師徒關係，不少網友喊話小燕姊發聲表態，資深藝人「歪哥」張永正今（10）日發文，認為個人造業個人擔，不解為何有聲音要針對小燕姊。

張永正今寫道：「有件事…左思右想沒想懂，『黃』的事，為什麼有聲音要針對小燕姊..？不懂！」他認為師父領進門，修行在個人，「個人造業個人擔」，且黃早已成年，成家生子，直言：「該為自己負責了吧？！」

張永正還稱小燕姊一生人處事低調，如今已70多歲（75歲），從螢光幕前退下休息一段時日了，直言：「你（妳）們這些後世代的人對小燕姊不熟悉，就用你（妳）們的鍵盤開始能弄臭就不負責的弄了…」。最後喊話，「讓我們都做一個被人敬之及被愛之的人唄！」

何嘉文看到歪哥所言，留言「認同」，還有網友也留言「個人業個人擔，無需牽拖他人」、「小燕姐一生沒負評，不沾是非，想不到退休了還要被牽扯⋯太離譜了⋯」、「不要亂槍掃射」，而有網友覺得小燕姊「做個長輩要規勸他（黃子佼）向善做人！」，被回應「妳怎麼知道長輩沒規勸呢？」

編輯推薦

歪哥張永正談小燕姊捲黃子佼風暴。圖／截自臉書／張永正
歪哥張永正談小燕姊捲黃子佼風暴。圖／截自臉書／張永正

相關新聞

歪哥不解「為什麼針對小燕姊」 談黃子佼：個人造業個人擔

黃子佼於偷拍網站購買性影像，其中7部為未成年，觸法遭判緩起訴，外界痛批黃子佼。而綜藝教母張小燕黃子佼有師徒關係，不少網友喊話小燕姊發聲表態，資深藝人「歪哥」張永正今（10）日發文，認為個人造業個人擔，不解為何有聲音要針對小燕姊。

李多慧遭爆拿隊長職位威脅 林襄不捨：傷害已造成

林襄今出席海外房產置產說明記者會擔任嘉賓，她近年工作滿檔，堪稱是曝光率最高的啦啦隊女神，但她表示目前還是沒有能力負擔北市...

BoA寶兒拋「想退休」震撼彈後清空IG 連復出預告照都刪了

韓國天后寶兒（BoA）6日發文「合約結束的話，就要離開了吧？」，拋出退休震撼彈，隔日再發文吐露合約將於2025年12月31日到期，在這期間她會作為歌手而努力，而今網友發文 BoA 已清空IG內容，連早前為發新歌所PO出的預告照都沒了。

黃子佼性騷、不雅影片風波！「蕾神」李靚蕾怒發聲：無法接受

王力宏、李靚蕾在美國紐約法院判決獲准離婚，看似落幕，然而雙方在台灣仍有官司。近來黃子佼性醜聞議題延燒，「蕾神」李靚蕾也忍不住出面發聲，並透露台灣與美國兩地的兒少法差異，直言對於台灣的法律「無法接受」。

統神睡醒驚見「7家廠商封殺」！怒斥遭抹黑：把我塑造成戀童癖

台灣知名實況主「亞洲統神」張嘉航因談論「黃子佼事件」引起爭議，昨（9）日晚間開直播說明，不料引發眾怒，今天上午總計已有7家廠商宣布不再和他合作。對此，他今天下午則怒斥遭抹黑，「把我塑造成戀童癖」。

愛徒陳明珠和黃子佼解約！ 「嚴重抵觸我的道德底線」

黃子佼爆出性侵醜聞，風暴持續擴大，昨楊千霈受訪坦言很難再和黃子佼繼續當朋友，今愛徒陳明珠也在臉書發出聲明，表示已和黃子佼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。