歪哥不解「為什麼針對小燕姊」 談黃子佼：個人造業個人擔

黃子佼於偷拍網站購買性影像，其中7部為未成年，觸法遭判緩起訴，外界痛批黃子佼。而綜藝教母張小燕黃子佼有師徒關係，不少網友喊話小燕姊發聲表態，資深藝人「歪哥」張永正今（10）日發文，認為個人造業個人擔，不解為何有聲音要針對小燕姊。

張永正今寫道：「有件事…左思右想沒想懂，『黃』的事，為什麼有聲音要針對小燕姊..？不懂！」他認為師父領進門，修行在個人，「個人造業個人擔」，且黃早已成年，成家生子，直言：「該為自己負責了吧？！」

張永正還稱小燕姊一生人處事低調，如今已70多歲（75歲），從螢光幕前退下休息一段時日了，直言：「你（妳）們這些後世代的人對小燕姊不熟悉，就用你（妳）們的鍵盤開始能弄臭就不負責的弄了…」。最後喊話，「讓我們都做一個被人敬之及被愛之的人唄！」

何嘉文看到歪哥所言，留言「認同」，還有網友也留言「個人業個人擔，無需牽拖他人」、「小燕姐一生沒負評，不沾是非，想不到退休了還要被牽扯⋯太離譜了⋯」、「不要亂槍掃射」，而有網友覺得小燕姊「做個長輩要規勸他（黃子佼）向善做人！」，被回應「妳怎麼知道長輩沒規勸呢？」

歪哥張永正談小燕姊捲黃子佼風暴。圖／截自臉書／張永正

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