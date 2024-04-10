BoA寶兒拋「想退休」震撼彈後清空IG 連復出預告照都刪了
韓國天后寶兒（BoA）6日發文「合約結束的話，就要離開了吧？」，拋出退休震撼彈，隔日再發文吐露合約將於2025年12月31日到期，在這期間她會作為歌手而努力，而今網友發文 BoA 已清空IG內容，連早前為發新歌所PO出的預告照都沒了。
寶兒今年演出朴敏英與羅人友主演的《和我老公結婚吧》，飾演反叛「吳宥拉」，遭網友狠批「演技僵硬、讓人出戲」，還質疑她修臉，寶兒則於直播時親回應網友質疑。而今突然拋出想引退，網友猜想是否受網上批評影響？還認為寶兒最近出新歌似乎成績也不盡理想，可能種種因素讓她感到心累想休息。
不過也有網友認為寶兒很早就出道了，內心早已鍛鍊的很強大，猜測她網友可能是想暫別網路上的聲音，專心做音樂，也有網友支持她「累了就休息吧」，願她好好生活，健康開心最重要。
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