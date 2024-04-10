愛徒陳明珠和黃子佼解約！ 「嚴重抵觸我的道德底線」
黃子佼爆出性侵醜聞，風暴持續擴大，昨楊千霈受訪坦言很難再和黃子佼繼續當朋友，今愛徒陳明珠也在臉書發出聲明，表示已和黃子佼解約，她說黃子佼過去是她很敬重的演藝圈前輩，但最近爆發的新聞事件已嚴重抵觸到她的道德底線，因此她決定解除和黃子佼的經紀合約，自立門戶繼續打拚。
以下為臉書全文：
大家午安，
這陣子收到許多的關心和問候，心裡仍然很不平靜。對不起讓大家擔心了。我與大家同步得知近期的新聞事件，很抱歉因為這幾天在處理合約內容的問題，所以延宕至今才有時間向各位說明。
黃子佼先生曾是我非常敬重的前輩。於公，在專業上給予我寶貴的意見與教導；於私，感謝黃子佼先生過去在工作上的幫助與提攜。
但近日所爆發的新聞事件已嚴重牴觸我的道德底線，這是為社會道德、法理所不容。我本人嚴重譴責這樣的行為，更希望這個世界能有更多的善良和愛，讓每一個人能在妥善的保護中平安成長生活。
因此本人宣布與黃子佼先生負責之「洒落嚴選行」終止經紀合約。
未來我將與經紀人侑侑兩人攜手，繼續秉持專業謹慎的態度與熱忱面對工作。
謝謝大家
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