群星連署修法 黃捷曝「五大訴求都是現行法律」：罰不了黃子佼

黃子佼於偷拍論壇購買性影像，當中7部受害者為未成年，遭緩起訴，引發眾人撻伐，8日由陳文茜撰文，賈永婕、小S等眾星發起連署，要求立法院針對兒少剝削修法，不少藝人紛紛「+1」，加入連署行列，立委黃捷出連署文中「五大訴求都是現行法律」，並表示她持續修法嚴懲，也呼籲要積極行動。

立委黃捷9日早上針對「藝人連署修法」中的五大訴求發文說明，表示「其實都是現行法律就已囊括」，並直言「在黃子佼案中，檢察官予以緩起訴。且即便現在修更多法，也罰不了已犯案的黃子佼。」不過黃捷認為透過有影響力的藝人連署引起大眾關注，是改變的好起頭，甚至有人願冒丟工作的風險發聲，她覺得應該給予肯定。

黃捷表示，「兒少性剝削零容忍」是共同目標，懇請大家持續積極行動，讓更多人加入保護兒少行列。她還在留言區表示將提出《兒少剝削條例》加重刑責、《刑法》修法以及斷絕偷拍集團金流三大作法。

隨後黃捷再發文，表示針對兒少性剝削已送出提案，在連署人簽名中還還可見新科立委郭昱晴，黃捷呼籲：「面對兒少性剝削與非法偷拍性影像，你可以「不點閱、不下載、不分享、不購買」，也不與犯罪分子為伍。」

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