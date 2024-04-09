快訊

地牛翻身！20點01分高雄桃源規模4.2地震 最大震度4級

板橋火車站晚間傳襲警案！男不服盤查持刀揮舞 警員遭刺送醫傷勢不明

保密到最後一刻！暌違9年「馬習二會」擬10日下午登場

群星連署修法 黃捷曝「五大訴求都是現行法律」：罰不了黃子佼

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
黃子佼案風暴持續，黃捷談藝人連署修法。圖／本報資料照
黃子佼案風暴持續，黃捷談藝人連署修法。圖／本報資料照

黃子佼於偷拍論壇購買性影像，當中7部受害者為未成年，遭緩起訴，引發眾人撻伐，8日由陳文茜撰文，賈永婕、小S等眾星發起連署，要求立法院針對兒少剝削修法，不少藝人紛紛「+1」，加入連署行列，立委黃捷出連署文中「五大訴求都是現行法律」，並表示她持續修法嚴懲，也呼籲要積極行動。

立委黃捷9日早上針對「藝人連署修法」中的五大訴求發文說明，表示「其實都是現行法律就已囊括」，並直言「在黃子佼案中，檢察官予以緩起訴。且即便現在修更多法，也罰不了已犯案的黃子佼。」不過黃捷認為透過有影響力的藝人連署引起大眾關注，是改變的好起頭，甚至有人願冒丟工作的風險發聲，她覺得應該給予肯定。

黃捷表示，「兒少性剝削零容忍」是共同目標，懇請大家持續積極行動，讓更多人加入保護兒少行列。她還在留言區表示將提出《兒少剝削條例》加重刑責、《刑法》修法以及斷絕偷拍集團金流三大作法。

隨後黃捷再發文，表示針對兒少性剝削已送出提案，在連署人簽名中還還可見新科立委郭昱晴，黃捷呼籲：「面對兒少性剝削與非法偷拍性影像，你可以「不點閱、不下載、不分享、不購買」，也不與犯罪分子為伍。」

延伸閱讀

陳今珮逆風挺黃子佼 許常德砲轟「江湖走久了 良心已失智」

未跟進修法連署活動 吳姍儒親吐真實原因

楊昇達談藝人連署修法「只是形式上的取暖」 點出思想、教育問題

相關新聞

群星連署修法 黃捷曝「五大訴求都是現行法律」：罰不了黃子佼

黃子佼於偷拍論壇購買性影像，當中7部受害者為未成年，遭緩起訴，引發眾人撻伐，8日由陳文茜撰文，賈永婕、小S等眾星發起連署，要求立法院針對兒少剝削修法，不少藝人紛紛「+1」，加入連署行列，立委黃捷出連署文中「五大訴求都是現行法律」，並表示她持續修法嚴懲，也呼籲要積極行動。

「劣跡藝人」能否翻身？梅爾吉勃遜感動小勞勃道尼相挺

曾經犯過大錯、形象破滅的「劣跡藝人」，能否有重振雄風的機會？今年奧斯卡最佳男配角得主小勞勃道尼堪稱東山再起的成功代表，前...

黃子佼遭爆性侵17歲少女！張帝12年前酸「跟禽獸一樣」

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲黃子佼向偷拍論壇購買並持有7個兒少性影像，引起社會憤怒，遂使各界包括藝人賈永婕、隋棠、小S等批評，要求立院修法。日前有網友則挖出12年前的影片，發現張帝早就公開調侃黃子佼不為人知的一面，最後更直言這種男人是不能要的。

錄影遭女星扯下泳衣掉半顆 她怒：女生不該互相保護嗎

中天「同學來了」週四（11日）晚間9點播出「就是不喜歡輸的感覺，我們的字典裡沒有“輸”這個字」，主持人安心亞承認自己有著...

黃子佼經紀公司「改律師函」 網看新版本：細節、數字全刪光

黃子佼被查出持有大量性影像，其中7部受害者為未成年，案件經報導曝光後引發外界撻伐，而黃子佼經紀公司4日下午發出律師函...

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

楊千霈今天出席保養品活動，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。