快訊

地牛翻身！20點01分高雄桃源規模4.2地震 最大震度4級

板橋火車站晚間傳襲警案！男不服盤查持刀揮舞 警員遭刺送醫傷勢不明

保密到最後一刻！暌違9年「馬習二會」擬10日下午登場

「劣跡藝人」能否翻身？梅爾吉勃遜感動小勞勃道尼相挺

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
小勞勃道尼是劣跡藝人翻身成功的代表。（路透資料照片）
小勞勃道尼是劣跡藝人翻身成功的代表。（路透資料照片）

曾經犯過大錯、形象破滅的「劣跡藝人」，能否有重振雄風的機會？今年奧斯卡最佳男配角得主小勞勃道尼堪稱東山再起的成功代表，前年奧斯卡影帝威爾史密斯在「掌摑克里斯洛克」事件後，近兩年事業沒有太亮眼的表現，要等今夏「絕地戰警：生死與共」票房開出，才能知道觀眾是否已原諒了他。

威爾史密斯曾經是全球最具票房號召的巨星之一，儘管過去幾年已不是他最巔峰的年代，還是可望因奧斯卡稱帝再翻紅，不料揭曉前發生了他在全球觀眾眼前走上台掌摑克里斯洛克的風波，此後他就算一再道歉，也於事無補。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱威爾非常清楚「絕地戰警：生死與共」的票房對他至關重要，有可能是他最後一次保住巨星地位的機會，若是反應欠佳，他恐怕很難再續佔Ａ咖的位置。美國網友在網上討論該片賣座會否受到他的掌摑事件影響，有人認為掌摑早就沒什麼殺傷力了，喜歡這一系列的粉絲自然會主動走進戲院，一點也不會猶豫。卻有人覺得，掌摑並不是最嚴重的，而是威爾在相關事件的後續風波中，過去在觀眾眼裡很酷、很潮的形象被毀滅殆盡，現在看到他，已沒有再花錢捧場的衝動。結果如何，片子6月上映時就見分曉。

曾經沈淪毒海以致鋃鐺入獄的小勞勃道尼，後來洗心革面，再因飾演漫威英雄片中的超人氣「鋼鐵人」東尼史塔克躍登巨星寶座，今年則以「奧本海默」成小金人得主。當他落魄時曾為他爭取機會、在自己掛名監製的片中用他當男主角的梅爾吉勃遜，後來酒駕被捕、口出反猶太的醉話，在好萊塢被全面封殺，瞬間從天王巨星變成人人避之唯恐不及，只有小勞勃道尼挺身而出、為梅爾聲援，梅爾心裡非常感動：「他很勇敢又寬厚、仁慈，就因為這樣，我愛他。」

威爾史密斯今夏力拚翻身。（路透資料照片）
威爾史密斯今夏力拚翻身。（路透資料照片）
梅爾吉勃遜感謝自己落魄時，友人大力相挺。（路透資料照片）
梅爾吉勃遜感謝自己落魄時，友人大力相挺。（路透資料照片）

延伸閱讀

施暴女友斷星路 好萊塢新銳演員遭令接受諮詢

片場槍擊案檢方控訴內容曝光 亞歷鮑德溫無法控制情緒

Apple被爆黃子佼逼全裸 小薰發聲自爆試鏡裸露想刪照片

相關新聞

「劣跡藝人」能否翻身？梅爾吉勃遜感動小勞勃道尼相挺

曾經犯過大錯、形象破滅的「劣跡藝人」，能否有重振雄風的機會？今年奧斯卡最佳男配角得主小勞勃道尼堪稱東山再起的成功代表，前...

黃子佼遭爆性侵17歲少女！張帝12年前酸「跟禽獸一樣」

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲黃子佼向偷拍論壇購買並持有7個兒少性影像，引起社會憤怒，遂使各界包括藝人賈永婕、隋棠、小S等批評，要求立院修法。日前有網友則挖出12年前的影片，發現張帝早就公開調侃黃子佼不為人知的一面，最後更直言這種男人是不能要的。

錄影遭女星扯下泳衣掉半顆 她怒：女生不該互相保護嗎

中天「同學來了」週四（11日）晚間9點播出「就是不喜歡輸的感覺，我們的字典裡沒有“輸”這個字」，主持人安心亞承認自己有著...

黃子佼經紀公司「改律師函」 網看新版本：細節、數字全刪光

黃子佼被查出持有大量性影像，其中7部受害者為未成年，案件經報導曝光後引發外界撻伐，而黃子佼經紀公司4日下午發出律師函...

18歲就認識黃子佼 楊千霈嘆：難再當朋友

楊千霈今天出席保養品活動，她18歲出道就認識黃子佼，先前曾呼籲外界給黃子佼空間，不要給他壓力。如今得知黃子佼種種醜聞，楊...

李多慧默默捐出30萬善款助花蓮！友人曝她「人美心善」

李多慧日前加入味全龍啦啦隊，成為小龍女的一員。她今回韓國工作，委託友人幫忙她捐出30萬元善款，用於花蓮大地震災後重建。根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。