黃子佼經紀公司「改律師函」 網看新版本：細節、數字全刪光

黃子佼被查出持有大量性影像，其中7部受害者為未成年，案件經報導曝光後引發外界撻伐，而黃子佼經紀公司4日下午發出律師函，說明他被判緩起訴原因，並點出涉及未成年影片「僅有7部」，而非媒體報導大量影片，要求修正或下架報導。

網友看到內容後砲轟用詞「僅有」非常不妥，認為已違法購買，還涉及未成年，怎麼還敢發出這樣的律師函。

而黃子佼非法購買未成年性影像各界撻伐聲不斷，有網友發現黃子佼經紀公司已將先前的律師函撤下，新版本中論及案件細節的部分全刪光，僅稱媒體報導「有諸多與事實不符之處」，要求限時內更正或下架。

原律師函中寫道「僅有7部」遭網友砲轟。圖／截自臉書／大鵬傳播事業股份有限公司

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