李多慧默默捐出30萬善款助花蓮！友人曝她「人美心善」

李多慧日前加入味全龍啦啦隊，成為小龍女的一員。她今回韓國工作，委託友人幫忙她捐出30萬元善款，用於花蓮大地震災後重建。根據「東森新媒體ETtoday」報導，李多慧友人表示，李多慧平時就熱心公益，只是沒有特別聲張。

友人說，李多慧今天登機前還交代他務必幫忙匯出善款。友人覺得，這陣子李多慧因為簽名會的事情，受了很多委屈，所以希望台灣能有更多正能量。

友人也提到，李多慧私下確實「人美心善」，平時都會幫助弱勢、街友等，善行只是沒曝光，這次捐款，也是盡一己之力希望幫助更多有需要的人。

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