快訊

咋舌！美國商用不動產再爆雷 國銀OBU 2月獲利大減近9成

影／開車衝撞店面再「連開4槍」 17歲少年投案指尋仇：去年KTV喝酒遭毆

IU讚爆台粉！演唱會漏網鏡頭曝光 她「萌吞義美小泡芙」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
IU甜美模樣收服全場歌迷。圖／EDAM娛樂提供
IU甜美模樣收服全場歌迷。圖／EDAM娛樂提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

韓國「國民妹妹」IU 7日在台北小巨蛋舉行世界巡演，IU的用心不只在演出內容上，演唱會團隊把她抵台後的花絮剪輯成影片，紀錄她坐在台北小巨蛋最後一排驗收音效、趁彩排空檔吃著義美小泡芙等等，上萬粉絲看得目不轉睛。

IU在演出過程中還不停向台灣粉絲告白，包括她選唱告五人的「唯一」，就是要告訴粉絲「你們是我的唯一」。她透露自己收到很多歌曲推薦，但只有這首歌最能觸動她的心。告五人今也隔空向IU致謝，沒想到能以這樣的方式，跨越距離用音樂交流，期待未來有進一步合作的機會。

為了入境隨俗，IU向粉絲現學現賣中文喊「爽」，笑封台北場歌迷音量是自己的勁敵，頻頻嬌嗔「你們（音量）贏過我了」，看到粉絲精心準備的手幅時，IU更是直呼粉絲想說的話與她心有靈犀。

她最後開放即興點歌作為安可福利，粉絲多半有備而來，靠著提示成功讓IU再唱「LEON」、「LILAC」、「Palette」、「Ending Scene」、「Coin」、「Someday」。而她連續2天都在演唱會尾聲祭出三語字幕，向花蓮大地震致哀，為台北演唱會寫下暖心回憶。

延伸閱讀

李玟過世9個月！「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

柯震東朝聖IU掀騷動 曝「戀愛腦」：單純喜歡還不夠⋯

IU為台粉苦練告五人歌曲 原唱反應曝光了

真的好亂！前男友被媽搶走變繼父 麥莉親妹按讚前姊夫

相關新聞

IU讚爆台粉！演唱會漏網鏡頭曝光 她「萌吞義美小泡芙」

韓國「國民妹妹」IU 7日在台北小巨蛋舉行世界巡演，IU的用心不只在演出內容上，演唱會團隊把她抵台後的花絮剪輯成影片，紀...

成龍白髮蒼蒼「瞬間老化」照片流出 本人親揭「真相」

武打巨星成龍7日迎來70歲生日，在慶生前夕被不少身邊朋友提醒已古稀之年，他今天很感慨，在微博發文，並回憶舊照，更澄清了日...

老高又翻車！「七龍珠」影片出現7大錯誤 急道歉下架影片

日本經典漫畫「七龍珠」作者鳥山明，3月1日病逝後，不少YouTuber都製作影片來緬懷這位大師，而擁有615萬訂閱數的老高日前也發了相關影片，不

李玟過世9個月！「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

天后李玟（CoCo）過世9個月，生前疑遭到「2022中國好聲音」節目團隊霸凌，流出的痛哭音檔讓粉絲憤恨不平，不堪內幕得以...

韓劇「爸爸專業戶」宋閔亨病逝 抗癌17年堅持演好戲

韓劇資深演員「爸爸專業戶」宋閔亨日前病逝，享壽70歲。他17年來4度罹癌，半年前才在節目中透露2006年拍攝「朱蒙」時，...

歐陽娣娣「創造營」第8名成團出道 謝爸爸歐陽龍：把我腿生得那麼長

歐陽娣娣參加「創造營亞洲」選秀節目，6日晚間是總決賽，而她在歷經3次淘汰賽後，最終以第8名成團出道，特地感謝爸爸歐陽龍把她的腿生那麼長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。