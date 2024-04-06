黃子佼微笑拍手、「十指緊扣」女童 小燕姐變臉急阻止 網看畫面：細思極恐啊
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黃子佼被檢警查獲在偷拍論壇購買不雅片，甚至其中7部當事人為未成年，眾人撻伐，網友熱議，有批踢踢鄉民好奇黃子佼前任是否知道他有此癖好？討論串中便有網友貼出黃子佼過往主持節目時和未成年來賓互動的畫面，以及當時小燕姐的反應，網友驚呼：細思極恐啊。
網友貼出一段黃子佼過往主持節目的畫面，當時小學生完成任務後，本看似要擊掌慶祝成功的動作，黃子佼卻緊扣女童的手，讓小燕姊瞬間變臉，打掉他的手，並將黃子佼往後推，直說：「不要嚇到人家小孩，晚上人家要收驚！」而黃子佼則看著女童持續拍手。
網友回看當時畫面，直呼「張小燕的反應不像做效果」、「小燕姐表情很疑惑他怎這樣」、「搞到張小燕在旁邊也一時緊張去阻止」、「擊掌正常，十指緊扣就不正常了」，而有人認為可能只是節目效果，但也有人問「對方這麼小，可以做十指交扣這種效果嗎」。
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