黃子佼「支持兒童色情」太邪惡！隋棠火大喊：不再合作

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黃子佼爆出從不法論壇購買不雅片，其中7支還是偷拍未成年少女，引發各界撻伐。隋棠過去經常出席由黃子佼主持的活動，而她近幾年致力於教導孩童認識身體自主權，獲知黃子佼此舉，也忍不住火大斥責，在臉書上發文宣布：「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己，不任意成為剝削兒童的幫兇。」

隋棠文中提到，只要是看合法的A片，在道德面或法律面來說都沒問題，「但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像。這些被散播的影像內容大多數都是被害人被拐騙誘騙甚至偷拍，是違反被害人意願的」、「黃子佼前輩還屬於此非法論壇的『高級會員』，意即他擁有更高的瀏覽權限，包括可以瀏覽女童被施虐，性侵等影像」。

因此隋棠斥責：「黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。兒童色情零容忍是普世價值。這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。」她也呼籲：「希望所有立委可以加速推動『兒童及少年性剝削修法』、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及『兒少法修法』。」

隋棠的發文，也獲得許多網友讚聲，「少數敢言的藝人，支持」、「隋棠姐姐真的很正義與勇敢」、「終於！謝謝發聲！ 這麼可怕的人事物怎麼可以不受懲罰不受抵制！ 支持修法」。

隋棠臉書全文：

無論從道德面或法律面來說，喜歡看A片或是在D槽裡存放都沒有錯，只要內容拍攝合法，演員知悉。 但黃子佼前輩卻是選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像。 這些被散播的影像內容大多數都是被害人被拐騙誘騙甚至偷拍，是違反被害人意願的。 更可怕的是，他不只購買並持有這樣的影片，新聞中指出，黃子佼前輩還屬於此非法論壇的「高級會員」，意即他擁有更高的瀏覽權限，包括可以瀏覽女童被施虐，性侵等影像。 也就是說，警方查出他其中持有的7部包含「未成年受害者」的影片中，以及論壇其他那些還沒被破獲的影片中，那些被迫遭到性侵和施虐的女孩或男孩，可能只有5歲，可能只有10歲，是跟你我身邊正天真爛漫的孩子一樣的年紀，但影片中的他們卻被當成商品，在網路暗處被販售著他們遭到脅迫拍下的自拍私密照及性影像。 所以，黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。 兒童色情零容忍是普世價值。 這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。 因為，它的背後是數以萬計個極其恐怖的性犯罪產業鍊，當中包含了前端的人口誘拐走私販賣，還有影像製造者、觀看者、販賣者、持有者、購買者的支持，到旁支的（性）奴隸、器官販賣。 而現在因為網路的發展，更是加速了這一切，亞洲也是其中一大犯罪據點，龐大的利益甚至超越毒品買賣。 去年有一部由真實故事改編、超級賣座的電影「自由之聲」，如果你還沒看過，請給真的非常好看的它兩個小時吧（CATCHPLAY+可以看），它裡面講述的，就是孩童陷入這樣產業鍊的遭遇，以導演的說法，內容已經修飾過了，因為如果殘忍到大家連開口討論也無法容忍，就可惜了這部電影想激起「重視兒童相關性犯罪」聲音的初衷。 因此，除了希望所有立委可以加速推動《兒童及少年性剝削修法》、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及《兒少法修法》之外，我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇。

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