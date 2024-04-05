李若彤曝憂鬱症「半夜獨自到墓地」 靠運動自救呼籲要獨立、保持活力

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57歲香港女星李若彤主演1995年TVB版《神雕俠侶》，受封「最美小龍女」，她2日出席「她勢界女性影響力大賞」，分享罹患憂鬱症的經歷，透露自己一度如行屍走肉般活著。

李若彤談到活在公眾視野下，面對10年戀情的結束、父親重病離世，她從自責愧疚到自虐、自我懲罰，「然後我就任由憂鬱症一步一步把我帶進了黑暗深淵」。她透露病情嚴重時有過一周都不出門、也不洗臉刷牙整理自我，曾活得宛如機器人，吃飯、睡覺、「逼自己呼吸」，宛如按程序行事。她還透露她曾半夜獨自開車到墓地發呆，行屍走肉般地活著。

不過後來她勤於健身，運動時把痛苦、混亂等情緒通通放一旁，讓她自在，她透過運動自救，最後呼籲大家，別受年齡限制，要保持活力，要獨立。

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