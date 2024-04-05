五月天出手了！「捐500萬賑災」暖助花蓮強震：再也不孤單

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台灣3日遭逢7.2強震，各國關心受災情況，除了日星出力捐款，國內藝人也義不容辭，天團五月天捐款500萬元賑災，羅志祥身為花蓮人，也捐錢貢獻心力。

五月天日前在高雄開唱，為當地帶來觀光財，他們愛心一向不落人後，曾為81氣爆封街義唱，2012年開始也不定期舉辦「Just Love It！公益演唱會」，將愛心送給需要的人。

此次花蓮地震，五月天拋磚引玉，表示和所屬的相信音樂略盡棉薄之力，將捐出500萬元助本次受花蓮強震影響之校園修建，也會持續關注後續任何需出力協助之處。五月天也以經典歌曲「終結孤單」歌詞「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴 你再也不孤單」，勉勵大家抱持希望越來越好。

五月天阿信(左)跟石頭互動逗樂全場。圖／相信音樂提供 五月天瑪莎。圖／相信音樂提供

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