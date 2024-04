五月天出手了！「捐500萬賑災」暖助花蓮強震：再也不孤單

▶▶▶不斷更新/0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣3日遭逢7.2強震,各國關心受災情況,除了日星出力捐款,國內藝人也義不容辭,天團五月天捐款500萬元賑災,羅志祥身為花蓮人,也捐錢貢獻心力。

五月天日前在高雄開唱,為當地帶來觀光財,他們愛心一向不落人後,曾為81氣爆封街義唱,2012年開始也不定期舉辦「Just Love It!公益演唱會」,將愛心送給需要的人。

此次花蓮地震,五月天拋磚引玉,表示和所屬的相信音樂略盡棉薄之力,將捐出500萬元助本次受花蓮強震影響之校園修建,也會持續關注後續任何需出力協助之處。五月天也以經典歌曲「終結孤單」歌詞「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴 你再也不孤單」,勉勵大家抱持希望越來越好。

五月天阿信(左)跟石頭互動逗樂全場。圖/相信音樂提供 五月天瑪莎。圖/相信音樂提供

