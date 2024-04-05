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打死不簽保密條款！吹哨者揭「與黃子佼和解」內幕：憑什麼要我閉嘴

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
Zofia透露當出與黃子佼和解的原因，更驚爆她打死都不簽保密條款。 圖/摘自臉書、報系資料照
Zofia透露當出與黃子佼和解的原因，更驚爆她打死都不簽保密條款。 圖/摘自臉書、報系資料照

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過去吹哨者、旅法部落客「Zofia」去年指控黃子佼曾對她性騷擾，日前雙方已達成和解，但近日黃子佼又遭爆檢警搜索時查出他購買不雅片，其中7部影片少女為未成年，這也讓Zofia相當憤怒，她今天凌晨也發聲透露，幸好當時和解時沒答應要簽保密條款。

近日黃子佼遭爆檢警搜索時查出他曾購買不雅片，消息曝光後Zofia相當生氣，昨（4）日在臉書上怒斥黃子佼的行為「噁心的令人無法呼吸」。

今天凌晨，她則轉發遭網友謾罵的內容，對方還稱要Zofia交代和解拿了多少錢，又酸：「當然妳會否認拿錢，但沒人會相信您」。對此，Zofia則公開網友的對話，並反擊：「什麼叫做『我確認過妳沒拿錢再道歉？』請問您哪位」，解釋當時和解的過程都有經過雙方律師公證且簽名，並非隨便造謠就能顛倒是非。Zofia更自爆，慶幸當時簽和解協議時「打死不同意對方提的保密條款」，「我坦蕩蕩沒做錯，憑什麼要我閉嘴」。

Zofia解釋，先前低調和解的理由是因為考慮年幼的孩子，也想恢復平靜生活，如今爆出黃子佼在me too事件爆發後還繼續購買影片，讓她忍不住氣罵：「到底要變態到什麼程度才做得出來？那個論壇裡面年齡最小的才9歲！而且都是被偷拍」，直言氣到發抖，並呼籲外界別忽視這件事情的嚴重性。

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Zofia出面爆料當出與黃子佼和解的原因。 圖/摘自臉書
Zofia出面爆料當出與黃子佼和解的原因。 圖/摘自臉書

Zofia出面爆料當出與黃子佼和解的原因。 圖/摘自臉書
Zofia出面爆料當出與黃子佼和解的原因。 圖/摘自臉書

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