黃子佼留言區整排「加油」！他曝數據分析結果：大多女性真人帳號
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黃子佼從不法論壇「創意私房」購得不雅片，該網站以偷拍、性侵、誘騙為內容，猶如韓國「N號房」翻版，黃子佼手上有7部影片女主角未成年，行徑令大批民眾感到憤怒。黃子佼昨（4）日晚間出面在臉書道歉，底下留言區雖然有網友出面砲轟，但也有不少網友在底下力挺替他加油打氣。
黃子佼昨天晚間在臉書發文道歉，留言區也瞬間擠入上千位網友留言，不少網友在留言區砲轟黃子佼，但也有許多支持的網友留言替他加油打氣。有網友質疑在底下留言「加油」的網友是假帳號，對此「資料探險家」陳盈豪昨天在第一時間透過「FB駭客網路爬蟲」進行分析，發現其實這些留言「加油」兩字的人，「都不是假帳號，都是真人帳號」，平均年齡為40歲，其中女性高達76%，而男性則占了24%。
分析結果一出，網友們也相當驚訝，「女生竟然佔了76%!!!!!!不可思議…」、「想知道76%女性當中已婚佔多少，有小孩的佔多少？我看留言似乎都是已婚已育，天啊」、「竟然是女的居多，出乎意料」、「這有意思，我也有女性臉友幫他按讚的」、「我真的嚇壞」。
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