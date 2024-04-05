花蓮天王星大樓半倒！張齡予PO「1樓視角」：再移位1cm就會倒

黃子佼從不法論壇「創意私房」購得不雅片，該網站以偷拍、性侵、誘騙為內容，猶如韓國「N號房」翻版，黃子佼手上有7部影片女主角未成年，行徑令大批民眾感到憤怒。黃子佼昨（4）日晚間出面在臉書道歉，底下留言區雖然有網友出面砲轟，但也有不少網友在底下力挺替他加油打氣。

2024-04-05 17:20