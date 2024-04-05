花蓮天王星大樓半倒！張齡予PO「1樓視角」：再移位1cm就會倒
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主播張齡予家在花蓮開麗翔酒店，3日一早在花蓮發生規模7.2強震，而飯店一旁的天王星大樓因此崩塌，一樓瞬間變地下室。張齡予今（5）日凌晨她則曝光鄰屋視角照，驚恐表示房子若再移位1公分就會倒，到時候父親的飯店不是被壓垮就是毀壞。
0403花蓮大地震導致天王星大樓塌陷傾斜，花蓮縣府安排大樓拆除工作，原定今天下午1時開始。今天凌晨張齡予則在臉書曝光大樓臨屋的視角，從自家飯店一樓望過去看到天王星大樓的景象，「現場評估過寬度，無法打鋼樑支撐，至今一整棟大樓就靠這群土堆消波塊撐住軟腳一樓」。她解釋，目前若大樓再移位1公分就會倒塌，而他們的自家飯店屆時「不是被壓垮就是傾倒毀壞」。
張齡予難過表示，全家人目前壟罩在恐懼中，真的希望快點解脫，更祈求神明保佑拆除前天王星不要倒，希望別再有二度傷亡財損、大家都能平安。
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