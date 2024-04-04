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律師李怡貞轟黃子佼：死後下地獄 不信他真心悔改「悔過書不用公開了」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
律師李怡貞砲轟黃子佼。圖／截自臉書／女人大律師李怡貞、本報資料照
律師李怡貞砲轟黃子佼。圖／截自臉書／女人大律師李怡貞、本報資料照

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黃子佼涉性騷一案與受害人和解，又爆出搜查過程中發現他在偷拍論壇購買性影像，且涉及未成年，律師李怡貞發聲說重話：死後一定會下地獄。

黃子佼去年捲MeToo風波，案件爆發後仍繼續在偷拍論壇購買未成年少女的偷拍影片，律師李怡貞對此直言：「這樣子的心態與作為，我還真的只能祝福他老兄長命百歲。因為，死後一定會下地獄。」

而黃子佼被依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪緩起訴處分，罰「120萬元、寫悔過書」，律師李怡貞還要黃子佼悔過書不用公開了，認為內容也只是「為了應和緩起訴條件的廢話」，不覺得黃子佼會真心悔過。

對此，黃子佼經紀公司4日下午發聲明表示，檢方查扣之硬碟，僅認定其中七部影片有未成年少女裸露內容，因這些影片是2024年國家課予形式處罰「前」早已下載，然持有行為持續到2024年，他因不知法律修改而觸法。

律師李怡貞砲轟黃子佼。圖／截自臉書／女人大律師李怡貞
律師李怡貞砲轟黃子佼。圖／截自臉書／女人大律師李怡貞

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