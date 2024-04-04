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上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

罹「癌王」捐千萬做公益 作家小彤遭網友各種理由情勒

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
小彤剛開完刀還在家靜養。圖／馬可孛羅提供
小彤剛開完刀還在家靜養。圖／馬可孛羅提供

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暢銷作家小彤計畫捐出8位數公益善款，消息一出引來不少網友向她索討救濟金，有的稱自己被詐騙數百萬、有的欠鉅額高利貸，甚至有人搬出長輩情勒，各種理由五花八門，讓她哭笑不得。

小彤因罹患胰臟癌消息震驚各界，因為胰臟癌人稱「癌王」，狀況凶險，她開刀後雖然腫瘤沒轉移擴散，但仍做好12次化療的心理準備，另一方面，她這輩子靠努力賺進大筆賺富，也開始做財產規畫，想出力幫助社會做公益，沒想到，一堆網友私訊誇張理由要求「幫忙」，她也感到無耐。

小彤過去就經常做公益，這些年她一直定期資助喜憨兒與山區孩童午餐，並固定與普仁基金會助學幾名學生，其中一位原本是她小姪女的同學，從小由年邁阿嬤撫養，每天幾乎只吃一顆饅頭加豆漿或泡麵；於是小彤給了小姪女一張外送信用卡，讓她多叫些食物分享給這位同學，而且都要騙對方是「買一送一」或「吃不完請她幫忙吃」，同學才會勉為其難接受。

前幾年疫情嚴峻，這位同學染疫，被要求搭防疫計程車回家，從高雄到東港車費要好幾千元，花掉她大把生活費，讓同學當場哭出來；姪女打電話跟小彤求助，小彤得知後立刻幫忙叫車還出車錢，幾個月之後，同學堅決要把錢還給她。

後來，小彤請專門助學清寒孩子的「普仁基金會」幫忙，每月捐助學金給那位同學，豈料同學的阿嬤堅決拒絕，表示她們的生活還過得去、不需要捐款。小彤只好請基金會跟學校幫忙與阿嬤溝通，告訴阿嬤這是給優秀學生的「獎學金」，不是救濟金。

小彤自己生病，仍擔心這個孩子，「但她和她阿嬤教會我，就算行善，也要顧慮對方的尊嚴與傲骨。有些人再窮，也窮得有風骨；有些人再窮，完全不值得同情。」這一個月來，小彤已經陸續與一些基金會社團聯絡討論捐款事宜，希望有難的人，都能透過公益團體、循正常管道表達需求，得到應有的援助。

昨天震撼全台的7.2強震，家住一樓的小彤，感受到的晃動依然十分劇烈，客廳的巨型水晶燈搖個不停，所幸位於二樓的醫美診所完好無傷，但位在13樓的公關公司大櫃子全倒，電腦、印表機摔到地上滿目瘡痍，被她形容為重災搖滾區。小彤無奈表示：「以前我一定會鬼吼鬼叫，現在身體虛弱，躺在床上完全喊不出來，加上怕亂動會造成傷口撕裂，所以夾緊兩邊抱枕，不敢亂動。反而是老公從客廳跌跌撞撞衝進來抱緊我，而且沒壓到我30公分傷口，嗯，是真愛！」

小彤公司大櫃子全倒，電腦、印表機摔到地上滿目瘡痍。圖／馬可孛羅提供
小彤公司大櫃子全倒，電腦、印表機摔到地上滿目瘡痍。圖／馬可孛羅提供

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