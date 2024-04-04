YOSHIKI捐1000萬跨海助台灣 「想到災難受害者我心很痛」
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台灣3日早晨發生7.2強震，全球關注，日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI今（4）日宣布捐款賑災，跨海助台灣。
YOSHIKI於社群宣布捐款1000萬日幣給台灣紅十字會。YOSHIKI表示自己曾多次到台灣表演，「想到粉絲和災難受害者的感受，我感到心痛」。他宣布於今（4）日透過自己的基金「Yoshiki Foundation America」名義捐款1000萬日幣給台灣紅十字會，用於幫助台灣地震的受難者。
最後他還寫道：「我謹向所有受災群眾致以最深切的慰問，祈禱早日恢復平靜的日子。」
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