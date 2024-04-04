快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

YOSHIKI捐1000萬跨海助台灣 「想到災難受害者我心很痛」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
YOSHIKI。圖／截自IG／yoshikiofficial
YOSHIKI。圖／截自IG／yoshikiofficial

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣3日早晨發生7.2強震，全球關注，日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI今（4）日宣布捐款賑災，跨海助台灣。

YOSHIKI於社群宣布捐款1000萬日幣給台灣紅十字會。YOSHIKI表示自己曾多次到台灣表演，「想到粉絲和災難受害者的感受，我感到心痛」。他宣布於今（4）日透過自己的基金「Yoshiki Foundation America」名義捐款1000萬日幣給台灣紅十字會，用於幫助台灣地震的受難者。

最後他還寫道：「我謹向所有受災群眾致以最深切的慰問，祈禱早日恢復平靜的日子。」

編輯推薦

0403花蓮大地震

延伸閱讀

0403花蓮大地震／三上悠亞跨海關心 突認：住在台灣可以嗎？

0403花蓮大地震／子瑜、&TEAM NICHOLAS心繫家鄉 圭賢關心台灣：很擔心

0403花蓮大地震／MISIA演唱會取消：非常擔心大家 承諾「再來台灣」

相關新聞

YOSHIKI捐1000萬跨海助台灣 「想到災難受害者我心很痛」

台灣3日早晨發生7.2強震，全球關注，日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI今（4）日宣布捐款賑災，跨海助台灣。

晃到站不穩！台主播冷靜播報「劇烈搖晃」登CNN 吐當下心境

花蓮大地震全球關注，事發當下搖晃畫面登上各大新聞媒體，也在網友瘋傳，不少網友看到驚呼：「好恐怖」，而台灣人事發當下的反應，更引起多國外網友討論，當中也包括新聞主播邊晃邊播報的畫面，讓人直言：「好敬業」。

《鮮花》爆紅樂團回春丹PO文「中國台灣」 台灣祭宣布「取消演出」：我們還有信念

中國廣西獨立搖滾樂團「回春丹」以歌曲《鮮花》爆紅，不僅於今（2）日首度來台開唱，還預計將參加4月4日至4月6日在屏東墾丁大灣遊憩區展開的台灣祭...

整鍋熱湯灑出！男星愛妻左半身遭燙傷 慶幸「跟孩子換了位置」

大陸男星杜淳的老婆王燦日前在社群透露在餐廳吃飯時發生燙傷的意外，曝光現場照及傷勢照，並慶幸好在孩子沒有受傷。

朱軒洋發聲認「感情處理不好」 登封面遭酸「真混亂」

朱軒洋被爆在女友Cindy出國期間，與「鄉民女神」吳卓源深夜約會、身體交纏，經紀人柴曉倩對此回覆：「工作很努力，感情太年...

84歲沈富雄「驚傳昏倒健身房2分鐘」瀕死倒地！現況曝

「少康戰情室」日前迎來十周年，節目常客84歲前立委沈富雄也以嘉賓身分參加直播節目和主持人趙少康聊花絮內幕。沈富雄爆料他曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。