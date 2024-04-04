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晃到站不穩！台主播冷靜播報「劇烈搖晃」登CNN 吐當下心境

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導

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主播曾鈴媛。圖／截自臉書／曾鈴媛
主播曾鈴媛。圖／截自臉書／曾鈴媛

花蓮大地震全球關注，事發當下搖晃畫面登上各大新聞媒體，也在網友瘋傳，不少網友看到驚呼：「好恐怖」，而台灣人事發當下的反應，更引起多國外網友討論，當中也包括新聞主播邊晃邊播報的畫面，讓人直言：「好敬業」。

三立新聞主播曾鈴媛3日早上播報新聞時遇上7.2強震，劇烈搖晃讓人站都站不穩，整個畫面都在晃，甚至可以看到有碎屑掉落，而她並未慌亂，冷靜說道：「尤其是我們天花板劇烈搖晃，很多東西都掉下來」，而該段畫面則登上的美國CNN。

曾鈴媛事後分享心境：「真的把大家嚇壞了，播報過這麼多次的地震，第一次站不穩」，坦言有閃過「到底要不要跑出去」的念頭，透露其實對面的攝影比她還鎮定。

曾鈴媛回憶當下，「當下主播台旁好多層板雪片般掉下來，燈具甩到我好怕砸下來，用眼角瞄到，真心緊張到不行」，而她也再度提醒大家注意安全。

曾鈴媛3日晚間再發文，表示下班了情緒還在激動，也再思考「如果重來一次，我會怎麼做？」答案是她仍會堅守崗位：「可能還是會努力撐好核心，儘量「不出框」把地震bs講到記者接力，但詞窮的部分我就不能保證了。」

曾鈴媛也表示，她相信公司建築物應該很安全，只是害怕搖晃的燈會砸到頭，她也表示副控編輯團隊很貼心，沒一兩分就交給現場記者，日她可以先回位置坐好。

她也分享地震時「主播都在幹嘛？」：「我只能說 ，完全都靠前線記者回報資訊畫面，還有編輯台神速的下標更新，有稿子是賺到，沒稿子是正常，看畫面、靠經驗講述，傳遞整個團隊努力蒐集回來的訊息」，很感謝團隊合作與後勤支援，感動表示：「我都要哭了」。

0403花蓮大地震

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