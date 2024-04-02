吳卓源公園交纏朱軒洋 正宮嗆「我男友在你身上嗎」！

網紅Cindy和朱軒洋交往5年多，今（2）卻爆出男方疑似劈腿歌手吳卓源，不少Cindy的粉絲為她抱屈，而她本人也主動出擊，在吳卓源IG留言「那我的男友在你身上嗎」嗆爆對方。

朱軒洋和吳卓源被周刊拍到在公園約會，女方坐到男方身上，2人親密交纏，消息一出讓許多網友大喊失望，吳卓源的社群也有不少人留言謾罵。

她最新的貼文是為運動鞋廣告，寫著「你們的小白鞋在我腳上」，而朱軒洋的正宮Cindy直接留言嗆「那我的男友在你身上嗎」，讓網友直呼嗆爆，不過目前該留言已被刪除。 吳卓源被拍到和朱軒洋約會。圖／摘自IG Cindy在吳卓源IG開嗆。圖／摘自IG

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