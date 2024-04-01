張國榮逝世21年 生前摯愛追思「今天是復活節 真的嗎？」
4月1日是港星張國榮逝世21週年的日子，他生前摯愛伴侶唐鶴德（唐唐）一如以往，在IG發文吐露思念之情，今年更是驚吐「復活」關鍵字。
唐鶴德每年在張國榮離世的日子、生日以及假期像是聖誕節等，都會發文及貼出合照追思，今年則是放了一段張國榮在電影「阿飛正傳」的片段，其中講了一句台詞「我只要你留下來，我什麼也不想要。」唐鶴德忍不住寫道「今天是復活節 真的嗎？」網友感嘆「原來真的有人，可以憑愛意過餘生」、「唐生你總是懂勾引我們的眼淚」。
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