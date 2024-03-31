巫啟賢、金瑞瑤送何厚華最後一程！孫耀威慟：永遠愛你

資深音樂人何厚華抗癌20年，3月15日因鼻咽癌去世、享年59歲，家屬31日舉辦告別式，包含王中平、巫啟賢、周子寒、金瑞瑤、陳子鴻等星友都到場送他最後一程，視他為恩師的孫耀威不克前來，特別送花悼念。

何厚華曾替梁朝偉、林憶蓮、李玟、孫耀威等人寫歌，去年更替林秋離遺孀熊美玲打造台語專輯「一路平安」。他曾罹患鼻咽癌，近來出現吞嚥不適等狀況，更屢次就醫治療，卻都未對外提及原因，相當低調，孫耀威得知噩耗之後，曾悲痛表示「厚華，你為什麼不多等我一天？ 我明天一早飛機票都準備好去台灣找你了」，天人永隔留下遺憾。

孫耀威跟老婆陳美詩共同送上花籃送別何厚華，上面寫著：「你是我的恩師，共患難的兄弟，無所不談的摯友，感恩上帝有最好的安排，讓你出現在我的生命中，非常不捨，但我們天家再見，永遠愛你！」 陳子鴻送別何厚華。記者沈昱嘉／攝影 王中平送別何厚華。記者沈昱嘉／攝影 資深音樂人何厚華抗癌20年病逝，今辦告別式。記者沈昱嘉／攝影 巫啟賢送別何厚華。記者沈昱嘉／攝影

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