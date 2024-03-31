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入獄滿1個月！晚安小雞道歉影片出爐 曝獄中近況「家中經濟來源斷」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）

YouTuber晚安小雞2月時在柬埔寨自導自演造假影片，被當地警方逮捕，隨後也火速被判刑2年，如今已入獄滿一個月的他，30日晚間發布一支道歉影片。

晚安小雞的道歉影片中，雖然人在獄中無法現身，但用文字搭配過去與粉絲們的合照當背景，首先他向粉絲們道歉，自認這3年來的點滴都被自己毀了，坦言很懷念過去的時光，接著也向柬埔寨政府道歉，對於任何批評他都會承受，後續的內文就與之前他寫信給妻子愛婆的內容一樣。

晚安小雞透露入獄後，家中唯一經濟來源就斷了，對不起老婆與家人，也透露自己與阿鬧在獄中的近況，剛進去時因為鼻竇炎犯了，接下來的幾天都是在發燒、咳嗽度過，直到遇見台灣同鄉，給了兩顆消炎藥，讓他忍不住落淚，也表示在獄中目前一切安好，不像外界傳得那樣糟糕，在裡面會好好反省自己。

而30日晚間晚安小雞的徒弟阿倫師開直播，代替師父向大家三度鞠躬道歉，也吐露原本愛婆也要一起現身，但自從晚安小雞入獄後，她的身體狀況不佳病倒，因此無法一起入鏡，同時也表示晚安小雞的粉專會由他接手管理，直到晚安小雞出獄，同時也強調整個團隊人員、親友等，事前完全不知道晚安小雞的柬埔寨影片，也希望大家能再給晚安小雞機會，目前也都能收到晚安小雞、阿鬧在獄中的來信，相信他們在獄中應是平安的。

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