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貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
鏡週刊報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有一小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。(本報資料照片)
鏡週刊報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有一小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時住在一處地下室，過著逃亡的日子。(本報資料照片)

網紅作家貴婦奈奈（蘇陳端）2011年被爆出老公黃博健所創立杏立博全醫美診所無預警倒閉，包括她公公黃立雄共3人捲款近10億逃亡至海外，遭調查局通緝25年，近日《鏡週刊》報導她現蹤加拿大，她受訪時喊冤盼平衡報導，司法查明還她公道，再引起話題。

「矽谷美味人妻」看到貴婦奈奈報導，於社群分享她曾和對方「交手」的經歷，表示當時首次見面就貴婦奈奈，對方就用盡方法詢問她個人身家，離去時更堅定要求她接受黃博健開車送回家，而對方老公得知她的身家後，不但從跩臉變笑臉，還問她是否有意投資他們的診所，一開口就是1000萬起跳，讓她嚇到。自那次之後，貴婦奈奈還時不時致電她。

「矽谷美味人妻」與貴婦奈奈交手的過往經歷公開後，不少網友則向她爆料曾遭遇類似的「募資」經驗，包括網友A透露貴婦奈奈在跑路前曾約了一堆貴婦圈錢，「現金300萬儲值，可打七折」，而且是每個人300萬；網友B則表示貴婦奈奈在同一家飯店開團找粉絲聚餐，餐費一人一萬；網友C則透露曾去貴婦奈奈老公診所募資簡報，讓人直呼：「擺明就是金光黨吧！還有募資簡報，超專業！」而網友D同樣則被推診所50萬儲值方案。

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