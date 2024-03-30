西門町25年 絕色影城不關了 新買家大讚：不可抹滅地位
西門町喜滿客影城絕色店（絕色影城）將在3月底結束營業，網銀國際集團今天（30日）發布新聞稿，宣布於今年第二季佈局接手絕色影城，並表示很快就會重新與大家見面。
網銀國際集團今天上午宣布正式進軍影城通路，接手絕色影城，並表示，未來將積極收購或新建全新影城，以及各類不同主題型態之影城擴建，目標打造網銀連鎖影城事業，提供更全面的觀影環境和多元服務。
絕色影城的現址從1902年起，歷經百餘年成為台灣影人心中的聖地，也在眾多台北年輕學子的心中佔有不可抹滅的地位。正因如此，網銀國際影視傳承百年電影風華，持續開展泛娛樂圈事業，積極展現網銀國際影視從影劇自製、開發、投資、國際發行及行銷活動，並強化與觀影顧客面對面的服務體驗，展現全方面打造跨足泛娛樂市場的決心
網銀國際集團代理發行首部電影就是日本傑尼斯男星龜梨和也的電影「怪物樵夫」，並將在今年4月邀請龜梨和也來台宣傳，如今又宣布進軍影城通路，動作頻頻，未來動向引人關注。
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