小彤胰臟癌可以出院了 得知復發機率「讓人沮喪」...自我喊話：絕不放棄
兩性作家小彤罹患胰臟癌動手術，手術順利，檢查結果並未擴散。她今寫下「終識胰臟癌魔王真面目」，並透露可以出院了。
小彤透過社群分享病情，18日報平安，手術順利完成，當時她透露剩「終極魔王關卡」，就是看報告確定癌細胞是否轉移。20她則分享術後狀況，透露身上有著開膛剖腹30公分長的傷口，「時刻疼痛難當」，不過她配合醫生指示，忍痛勤翻身、多坐起、常走動，把難吃的米湯糊湯想像成魚翅燕窩吃下去，她復原進展十分順利，還被醫護稱讚是「超級模範生」。
雖然尚未拆線，疼痛未停，她今透露「至少可以先行出院了」，也分享和主治醫生對話了解到的疾病知識，包括胰臟癌早期復發機率為5-6成、三四期復發機率為8-9成，而她屬於早期，也詢問做預防性化療12次與放療可以減低多少復發機？醫生則回答10-15%。
小彤表坦言「數據著實讓人灰心沮喪」，但她絕不放棄：「即使只有1%成功率，不拼只有失敗，拼了可能百分百成功。」
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