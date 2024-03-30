五月天重回「成軍日」 萬人暴哭逼阿信出面急消毒
1997年3月29日，5個初生之犢的大男孩從「七號公園音樂台」出發，正式開啟五月天的新紀元，2年後鼓手冠佑加入，經過數十載的歷練與大大小小征戰，成就了五月天超過25年的輝煌。
5人選在329「成軍日」這天，第9度站上高雄世運主場館開唱，引領5萬歌迷「回到成軍日那一天」。他們也沒廢除「垃圾話時間」，石頭率先說：「現在有點興奮，我剛剛看到有人一開始就哭了，今天很多人從很遠的地方過來，有從台北、香港及日本來的，但不管從世界哪裡來，今天我們就要讓你們帶著滿滿回憶回去。」擔心表演無法盡興的瑪莎，用力的打完招呼就移交給怪獸，他說：「雖然冠上『成軍日』這一天，但大家似乎可以Nature嗨，連五月天自己也都Nature嗨起來，今天我們也會跟大家一起玩到最後。」
冠佑自嘲「今天是五月天的低調日」，「但我保證這個演唱會絕對不會低調，今天一定跟5萬人嗨到最後」。擔心其他場次的「五迷」抗議，阿信急忙消毒說：「大家知道巡迴演唱會是什麼意思嗎？就是每一次都有點微微不一樣，也叫做各有巧妙，大家別以為今天會比其他天看到更多東西，我只能說一樣是看到5個人，一樣的五月天。」
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