「柯賴配」成真！柯文哲演音樂劇台上大喊：我被騙了！
民眾黨主席柯文哲首度演出音樂劇「倒垃圾」，27日出席記者會，和賴佩霞在台上成了「柯賴配」，他一上台就喊後悔，硬生生在媒體面前跳了幾分鐘的舞蹈。柯P表示自己就是玩票性質，「我是被騙來的」。
柯文哲表示自己上場前僅練習了10分鐘就上場，配合度一流，凡是要他抓頭、看左看右全都照單全收。他接演前沒有要求，也沒有任何但書，唯一要求就是不要唱歌，對著導演說：「還是對嘴好了」，但導演謝念祖表示「不可能」會給他KTV帶練習。有關柯文哲的酬勞？謝念祖表示比照之前四位女性政治人物一樣，最後都會全部捐作公益。
對和柯P同台演出，賴佩霞直呼：「太荒謬了！」但也自爆當初是她協助找了柯文哲機要才敲定柯P參加演出，柯文哲在劇中角色就是演自己，還表示自己可以自由發揮，不過被幕僚阻止，告訴劇團千萬不可。
可能是對自己沒信心，柯文哲直呼：「我先聲明，我不負責票房。」卻遭一旁導演打槍：「找你來就是要扛票房的！」讓柯P直接喊：「好了差不多了，可以下班了。」匆匆結束受訪。
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