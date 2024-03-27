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吳淡如爆日本羽田機場「百台電腦當機」 現場畫面超震撼

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳淡如。記者吳致碩／攝影
吳淡如。記者吳致碩／攝影

吳淡如今天一早在日本搭機，不料在卻遇上整個機場的電腦都當機，而所有幾百名的員工就晾在那兒，她忍不住好奇問：「那空安會不會有影響呢」

吳淡如一早曝光一張在日本羽田機場照，照片中只見櫃台空蕩蕩沒半個旅客，她表示：「想說我也不是最早來的，不過怎麼一個人都沒有？原來是電腦當機，機場整個電腦當機，所有的幾百名員工都晾在那裡…那空安會不會有影響呢⋯⋯」。

看到這一幕，吳淡如無奈感嘆：：「一個曾經這麼進步的國家，要趕上IT時代並不容易，縱然在科技界也曾經有一些燦亮的閃光，但是．．路途遙遠，只能努力。之前那些事件該不會也是電腦當機吧。」有網友則留言說：「日本對IT的使用和資安敏感度可能不及台灣」，吳淡如回應：「這個是一定的」。

隔了一個多小時，吳淡如則傳來喜訊，表示目前機場電腦已修復，她也順利進入海關，還分享了一下到日本看櫻花的心得，呼籲大家別受到《櫻花最前線》主宰，目前日本從3月20日起的飯店就進入旺季價格，但她認為櫻花不會受到《櫻花最前線》影響，「人家就是會在四月初滿開呀...反正它自己會調節好的，它自己決定什麼時候是春天」。

吳淡如遇到機場電腦全部當機，空蕩蕩的機場讓他相當意外。圖/摘自吳淡如臉書
吳淡如遇到機場電腦全部當機，空蕩蕩的機場讓他相當意外。圖/摘自吳淡如臉書

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