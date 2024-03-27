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袁惟仁離婚8年！前妻陸元琪痛揭「婚姻內幕」勸：不要劈腿

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陸元琪與袁惟仁在2016年離婚。 圖/報系資料照
陸元琪與袁惟仁在2016年離婚。 圖/報系資料照

陸元琪袁惟仁在2016年離婚，日前她上節目談到這段婚姻，只有前半年是甜蜜的，之後生完第二胎時就發現前夫袁惟仁外遇，在這過程中自覺得忍到沒有尊嚴。近日她則再度提起那一段婚姻，語重心長地呼籲：「人，真的不要劈腿」。

陸元琪26日在臉書聊起過往婚姻，先是告訴大家「人，真的不要劈腿」。她解釋，若你劈腿後，雖然你的人生還是繼續，即便你痛改前非、另一半願意再給你機會，但對方的靈魂其實已經被拉扯道無法回到原來的自己，「就算不表現出來內心的恐懼..但從生活細節的端倪上，還是看得見那些為了表現自己過得比以前好的證據。」

陸元琪回想起過去，她曾經發布許多吃香喝辣、出國旅遊的「證據」，就只是展示自己婚姻幸福，而這一切其實只是「為了害怕外人發現我不被那麼專一的愛著了」的表象。

如今離婚快8年的她，看著那些還在掩蓋的人們備感心疼，她也暖心向這些人喊話：「希望大家都真實的幸福著，哪怕只是一個人，都可以擁有踏實的幸福呢」。

據悉，陸元琪2016年離婚後曾自爆，前夫袁惟仁離婚不到1天就帶著新歡回家，而她的態度則相當堅強，還在臉書上祝福前夫的新戀情。不料，2018年袁惟仁傳出腦溢血病倒，經歷手術後仍不見起色，2022年遭醫院宣告為「植物人」，而小三們全都消失無蹤，只剩陸元琪與家人在關心照料。

陸元琪發文談婚姻內幕。 圖/摘自臉書
陸元琪發文談婚姻內幕。 圖/摘自臉書

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