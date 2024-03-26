山本彩台北開唱搶票需加入中國粉絲俱樂部！扯「國家統一」挨轟...官方道歉了

百萬網紅Joeman（九妹）日前透露在日本東京買下3層樓透天新房，不只離晴空塔相當近，且房價僅約新台幣1500萬元，他並建議「買不起新北、就來買東京」，引發不少網友熱議。對此，日本女作家新井一二三則指出，該地段的房子恐怕抵擋不了天災的侵襲！

2024-03-26 16:11