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山本彩台北開唱搶票需加入中國粉絲俱樂部！扯「國家統一」挨轟...官方道歉了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
山本彩6月將來台開唱。圖／截自IG／sayaka__714
山本彩6月將來台開唱。圖／截自IG／sayaka__714

日本女星山本彩自女團NMB48「畢業」後仍以個人歌手身分活躍於演藝圈，25日更宣布將於6月來台開唱，卻爆發購票爭議，台灣粉絲若想優先搶票，還要先加入「中國官方粉絲俱樂部」，會員條款中更寫著「禁止破壞國家統一、損害民族統一」等規範，引發歌迷抗議，官方今（26）發文道歉了。

「山本彩 STAFF」（26）下午發出公告，表示對於台北演出粉絲想優先買票需要先到中國粉絲俱樂部報名造成的爭議致歉，並稱團隊目前正討論該如何處理，希望粉絲們耐心等待官方公告。

山本彩6月將來台開唱。圖／截自IG／sayaka__714
山本彩6月將來台開唱。圖／截自IG／sayaka__714

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