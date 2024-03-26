欠債2億！徐亨「自認過氣」陷低潮 現身朝聖白沙屯媽祖

資深本土劇男星徐亨日前傳出投資失利曾自曝欠下2億巨債，一度發文要粉絲們替他加油打氣，更表態自己已過氣，若演藝圈這條路走不下去，不排除改行；而近日他也曝光近況，引發熱議。

近日白沙屯媽祖徒步雲林北港朝天宮進香，活動盛大舉行，徐亨也參與繞境盛況，還在臉書上寫道：「恭迎白沙屯媽祖聖鴐，祈祝身體健康平安健康順利，榮幸參與林佐岳大哥舉辦白沙屯媽祖繞境。」照片中，他頭戴帽子，看起來氣色相當不錯。

徐亨在11年前曾因投資失敗，欠下2億巨債，他努力工作還錢，不料前幾年因疫情所困，演藝事業被迫停擺2年多，工作收入逼近0，今年2月份更在臉書發文表示：「為了生活…還有為了……我也要拚了老命，硬撑起出找工作！請為我加油好嗎！」更表示會拚了老命認真努力走下去，「如果真的走不通…那就改行吧！」

徐亨近日朝聖白沙屯媽祖。 圖/摘自白沙屯媽祖臉書、徐亨臉書

徐亨近日朝聖白沙屯媽祖。 圖/摘自白沙屯媽祖臉書、徐亨臉書

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