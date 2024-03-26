兒子遭爆跟老師說「我家很有錢」 蔡沐妍不忍了親反擊

蔡沐妍(Lydia)日前在臉書發文指控帶女兒上「小姐不熙娣」表演大提琴，被主持人小S(徐熙娣)的問話惹火，但網友在看過節目內容後一面倒站隊小S，蔡沐妍臉書慘遭網友出征，她也緊急關閉臉書頁面，IG更改為私人帳號，作家「柳喪彪」也在臉書發文表達對此事的看法，有網友在留言區爆料，2年前曾和蔡沐妍的兒子一起上課，蔡沐妍的兒子在課堂上直接對老師說「我家很有錢」，這則留言也釣出蔡沐妍本人回應。

該名網友在留言區表示，2年前在一間兒童共學教室遇過蔡沐妍帶兒子來參加活動，「那天是一堂情緒的課程，在課堂上她的兒子直接對老師說：『我爸爸很有錢，我們家很有錢！』我當下真的蠻震驚的⋯因為看到一個小小的孩子，用著桀驁不馴的口吻說出這些話。」該名網友說，知道對方家境應該是不錯，「但是孩子就像是一面鏡子，反映出父母平時真實的樣子。」

而蔡沐妍則截圖該則留言，在IG限動發文呼籲大家不要亂造謠，「2年前弟弟才2歲，疫情期間我沒有帶他去什麼共學空間。最近上情緒課也是這半年的事情，沒有跟老師說爸爸有錢喔」，她也無奈表示，就算小孩真的說了這樣的話，「又是怎麼樣的鏡子了嗎？家裡有錢的鏡子？弟弟去買養樂多都跟店員說怎麼那麼貴了，小孩看到父母有一千塊都可能認為很有錢不是嗎？」

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