納豆才鬆口「今年想婚了」 依依「小腹凸」網狂喊：恭喜
納豆2022年傳出腦溢血，康復後復出主持，去年他上節目時鬆口透露與女友的好事近了，而今年談到結婚話題則鬆口說：「結婚喔...看今年有沒有機會，還沒規劃求婚啦！有想但不能講」。近日依依再社群平台曝光美照，有眼尖網友卻發現依依的小腹微微隆起，網友們紛紛在底下好奇問：「是懷孕了嗎？」，對此，本人也出面發聲。
依依近日在IG上曝光美照，照片中她頂著長髮，穿著灰色連身裙，前凸後翹的身形一覽無遺。不過，有眼尖網友卻發現依依的肚子似乎異常突起，引來底下網友留言洗版問：「懷孕了嗎？」、「好事將近嗎」、「恭喜」、「大家都覺得有了～」。
對此，依依本人則在限時動態上回應：「謝謝大家的督促，沒有好事將近，只有燒肉、日料、甜點寶寶。我這周要來飲食控制了...」她更自爆從過年後就胖了3公斤，還要大家明天開始要一起監督她。
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