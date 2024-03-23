柯淑勤愛女出嫁拜別母哭成一團！視后謝女婿：珍惜彼此

金鐘視后柯淑勤去年11月在臉書粉絲團公開分享30歲演員女兒杜蕾婚紗照，曝光女兒將嫁人喜訊，還透露「為女兒幸福買單」。23日小倆口在陽明山舉辦婚宴，柯淑勤感動到眼眶泛紅，對女兒說：「我什麼都沒辦法給妳，但我給了妳一顆善良的心。從小妳想去美國，英國，法國我都支持妳去，因為我要讓妳知道這個世界有多麼大。現在妳找到了一棵大樹，可以在樹上休息，築巢。它會保護妳。」

杜蕾與41歲的Andrew交往3年，當初在酒吧認識，但一開始就以結婚為前提認真交往。在一起後，杜蕾帶Andrew一起幫柯淑勤慶生，是岳母首次見女婿，當時柯淑勤見女兒與男友吃飯也要手牽手，還說：「如果你們3年後還可以這樣就好了。」沒想到真的被媽媽說中，3年後兩人感情依舊甜蜜，決定結婚。

杜蕾與Andrew婚禮辦在陽明山，老天爺給了超級好天氣，柯淑勤則穿上20年前的自購禮服，多年來身材完全沒變。而遺傳媽媽好身材的杜蕾換上白紗禮服美麗大方，柯淑勤則親自為女兒蓋上頭紗。她看著女兒和女婿跪地送別，一度眼眶泛紅，三個人哭成一團，最後還抱著女婿說：「謝謝你成為杜蕾的大樹，請你好好照顧她這顆善良的心。未來的日子無論酸甜苦辣，生老病死，珍惜彼此，互相扶持，謝謝你。」而婚禮現場邀請超過160位賓客，採西式方式宴客。 柯淑勤女兒杜蕾今天出嫁穿著白紗氣質出眾。圖／海納百川提供 柯淑勤女兒杜蕾今天出嫁穿著白紗氣質出眾。圖／海納百川提供 柯淑勤(右)嫁女兒心中很感動。圖／海納百川提供 杜蕾(左)和老公今天辦婚宴。圖／海納百川提供 柯淑勤(右)親吻女兒。圖／海納百川提供 女兒和女婿跪地拜別母親柯淑勤(左)。圖／海納百川提供 柯淑勤(左)為女兒蓋頭紗。圖／海納百川提供 柯淑勤女兒杜蕾今天出嫁穿著白紗氣質出眾。圖／海納百川提供

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