「陰間大法師」驚喜回歸 提姆波頓合體經典陣容
陰間大法師回來了！導演提姆波頓與入圍奧斯卡金像獎的米高基頓再度攜手合作「陰間大法師 BEETLEJUICE」這也是提姆波頓獲獎無數的「陰間大法師」續作。而除了米高基頓再度回歸演出他受歡迎的角色外，其他演員群還有薇諾娜瑞德與凱薩琳奧哈拉再度回歸。
而全新加入陣容的則有奧斯卡入圍者威廉達佛、賈斯汀瑟魯斯、莫妮卡貝魯奇以及演出「星期三」的女星珍娜奧特嘉將飾演飾演麗迪亞的女兒亞絲翠。
「陰間大法師 BEETLEJUICE」故事發生在一場意想不到的家庭悲劇後，迪茲家族的三代家人又回到冬河鎮的家中。麗迪亞仍然受到陰間大法師的糾纏，當她叛逆的青少年女兒亞絲翠在閣樓發現了神秘的小鎮模型，以及通往陰間的入口不小心被打開之後，她的生活就被搞得天翻地覆。當陰間和陽間開始出現麻煩時，遲早會有人說出陰間大法師的名字三次，然後這個調皮搗蛋的惡魔就會回來，釋放他獨特的混亂力量。電影預計9月6日（週五）在台上映。
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