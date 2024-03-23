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欠債5百萬淡出2年 「小鳳飛飛」近況曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
方寧素有「小鳳飛飛」美名。圖／彰化慈愛教養院提供
方寧素有「小鳳飛飛」美名。圖／彰化慈愛教養院提供

方寧素有「小鳳飛飛」美名，2年前暫別大舞台讓歌迷不捨，22日低調現身，談到自己歷經3次嚴重車禍，甚至在高速公路撞到護欄，生死一瞬間讓她更加珍惜人生在世的每一天，要透過自己的力量做公益。

她聽聞彰化慈愛教養院因先天地勢低窪，只要一下雨就淹水，且孩子們半夜上廁所就會摸到浮起來的拖鞋，每逢大雨就擔心得晚上不能睡，昨出席院內籌措教室大樓經費活動忍不住鼻酸，想起自己兒時家中遇暴雨淹水情景，她說：「水淹到我的小腿，家裡的拖鞋、水壺，都在水上飄，爸媽在想辦法看怎麼讓水退去。」因此更能體會教養院小朋友緊張受怕的心情，「如果他們是我的孩子，我怎麼能讓他們在這樣環境中長大。」

當她日前看到遭保母凌虐致死的兒童事件，在家難過噴淚，希望每個人隨時提醒自己多做善事，不要忽視自己的力量。於是她決定復出於5月25日舉辦「奔向彩虹」公益演唱會，替彰化慈愛教養院院內教室大樓籌募經費，將邀請曾心梅、民雄跟麗小花擔任嘉賓，購票請洽年代售票統。

而她先前賣房圓夢舉辦演唱會，還跟母親借錢，負債高達5百萬，談到還款情況，她樂觀以對，表示：「彰化慈愛教養院現在比我還急需資金的投入，希望能透過我的拋磚引玉，凝聚各方資源，邀請個人及企業，參與幫助弱勢團體興建院所空間，本著善善循環，傳愛人間，帶動地方各界，以愛與音樂做好事，延續共好助人！」

方寧決定復出舉辦公益演唱會。圖／彰化慈愛教養院提供
方寧決定復出舉辦公益演唱會。圖／彰化慈愛教養院提供

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