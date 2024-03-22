網友誤把保母當張蘭 好奇汪小菲怎麼在台灣？吐槽他「官司纏身需常駐」
汪小菲今接連爆出醉後直播、直闖前妻大S家找人被警方驅離，網友討論汪小菲情緒控管，直呼「真可怕」，還有人誤把保母認成張蘭，表示才剛看到汪小菲和媽媽直播，「他怎麼在台灣？」
汪小菲中午直播醉意明顯，飆髒話罵抖音創辦人，已引起網友討論他「酒品不行」，特別是日前大S才爆他喝多了動粗，雖然汪小菲否認家暴，但今日中午網友看到醉後罵人模樣仍有所聯想，直言「難怪大S想離婚」。
而晚間又傳出汪小菲直闖大S家，疑似發酒瘋遭警方驅離，後警方回應因沒聞到酒味所以沒有酒測，汪小菲如願見到想見的人，就離去了。
有網友好奇汪小菲怎麼在台灣？便有人表示是去開庭，還吐槽「六七個官司，要常駐台灣了」，也有網友表示其實汪小菲近期都和女友Mandy一起住在台灣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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