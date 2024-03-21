離婚7年還同住！詹惟中認與前妻同居8000萬豪宅 親揭內幕

詹惟中2019年自爆早已結束15年的婚姻，表示夫妻倆早在2013年就已經離婚。近日他上節目透露，離婚後夫妻仍同居住在8000萬的豪宅中，儘管已離婚但仍會照顧對方下半輩子，且早已買好夫妻塔位。

詹惟中近日上《命運好好玩》節目表示，前妻是他的苦難菩薩，年輕時他生意失敗後住在娘家，與岳父岳母當鄰居，有時吵架太過火會被酸「這又不是你的家」，讓他立下定決心一定要買自己的房子，後來他順利買下8000萬的大坪數豪宅，還有5個塔位與8個車位。此外，他更邀前妻一同住，而前妻也有自己的房子，只是三邊跑，強調自己也想當個「好前夫」，大家互相尊重、好好相處。他解釋，離婚原因不重要，「重點是好好離婚、好好照顧跟你分開的人，做一個新好前夫」。

被問及是否有可能會與前妻再婚？詹惟中則回說：「我快60歲，骨刺心臟肝都不好，不要耽誤別人了，而且我已經自由自在，為什麼還要結婚？」認為婚姻體驗過一次就足夠。

商品推薦