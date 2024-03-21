離婚7年還同住！詹惟中認與前妻同居8000萬豪宅 親揭內幕
詹惟中2019年自爆早已結束15年的婚姻，表示夫妻倆早在2013年就已經離婚。近日他上節目透露，離婚後夫妻仍同居住在8000萬的豪宅中，儘管已離婚但仍會照顧對方下半輩子，且早已買好夫妻塔位。
詹惟中近日上《命運好好玩》節目表示，前妻是他的苦難菩薩，年輕時他生意失敗後住在娘家，與岳父岳母當鄰居，有時吵架太過火會被酸「這又不是你的家」，讓他立下定決心一定要買自己的房子，後來他順利買下8000萬的大坪數豪宅，還有5個塔位與8個車位。此外，他更邀前妻一同住，而前妻也有自己的房子，只是三邊跑，強調自己也想當個「好前夫」，大家互相尊重、好好相處。他解釋，離婚原因不重要，「重點是好好離婚、好好照顧跟你分開的人，做一個新好前夫」。
被問及是否有可能會與前妻再婚？詹惟中則回說：「我快60歲，骨刺心臟肝都不好，不要耽誤別人了，而且我已經自由自在，為什麼還要結婚？」認為婚姻體驗過一次就足夠。
更多推薦
▪澎恰恰還款屢跳票！深夜直播公開求情債主「請再給一些時間」
▪76歲老戲骨酒店跌倒送醫 「獨居沒家人理」近況曝
▪62歲傅娟為愛女放棄自我 哽咽認「活得像臨演」
▪大S控懷孕被汪小菲砸！昔靠《哈利波特》調情畫面曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言