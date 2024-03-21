《魯冰花》女星48歲閃嫁「陸珠寶富商」 揭背後原因喊：有沒有錢無所謂

以電影「魯冰花」老師一角走紅的女星張瑞竹，在2015年閃嫁交往3個月的上海珠寶富商。近日她上節目分享當初與老公相識的過程，更透露老公的一個舉動讓她有了想婚的念頭。

張瑞竹日前上節目《單身行不行》談起48歲那年嫁給現在的老公，當時只交往了3個月就決定結婚，「我說你要跟我結婚，去上婚姻課吧！他說『這有什麼難？』」，老公當時的反應讓她相當驚訝。此外，她更發現老公是個講義氣、重誠信的人，與她以前交往過的對象都不一樣，「他會盡量想要幫助你，所以我覺得有沒有錢，倒就無所謂了，因為錢是可以創造的。」

有趣的是，張瑞竹透露老公有著東北人的性格，也就是直腸子，而且常常愛吃醋，只要她與男性多聊兩句老公就會生氣，「其實他大部份事情都蠻好溝通，只有一個不能溝通，就是我有一些男生的朋友、商業合作的人，他看到那些人都把他們當情敵看，對他們很兇，我一開始不知道為什麼？很久以後我才終於領悟到一件事，他該不會把他們當情敵吧？不要刺激他比較好。」不過她看著老公愛吃醋的反應，常讓她好氣又好笑。

張瑞竹近日聊起她閃婚的原因。 圖／摘自單身行不行臉書

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